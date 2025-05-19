Adıyaman'da 19 Mayıs Kutlamaları İçin Melek Mosso Konseri

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sanatçı Melek Mosso'yu kent sakinleriyle buluşturacak. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "19 Mayıs'ın coşkusunu hep birlikte yaşamak, umudu ve dayanışmayı büyütmek için Eğriçay Parkı'nda buluşuyoruz" dedi.

Adıyaman Belediyesi, Koç Grubu-Umutkent iş birliğiyle, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında sanatçı Melek Mosso'yu konuk edecek. Konser, 20 Mayıs Pazartesi günü (yarın) saat 20.00'de Eğriçay Parkı'nda yapılacak.

Tutdere, konsere ilişkin, "19 Mayıs'ın coşkusunu hep birlikte yaşamak, umudu ve dayanışmayı büyütmek için Eğriçay Parkı'nda buluşuyoruz. Koç Grubu-Umutkent iş birliğiyle düzenleyeceğimiz Melek Mosso konserine tüm gençlerimizi, hemşehrilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.