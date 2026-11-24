Adıyaman'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Program Saygı duruşu ve İstatik Marşı'nın okunmasının ardından Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.
Çelikhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İshak Sayacı, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Bedri Bilbay, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Program Şehit Mehmet Yerlikaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.
Kaynak: AA