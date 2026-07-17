Adıyaman Belediyesi, 3. Çevre Yolu'nun Kuzey Bölümünde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, 3. Çevre Yolu'nda yürüttüğü asfalt çalışmalarında bir etabı daha tamamladı. 30 Ağustos Kavşağı ile Zey Caddesi Kavşağı arasında yer alan yolun kuzey bölümü asfaltlanarak ulaşıma hazır hale getirildi.

3'üncü Çevre Yolu'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları, tamamlanan etapların ardından Zey Caddesi'nin devamı ile İndere TOKİ Kavşağı bölgesine taşındı. Ekipler, söz konusu güzergahta freze makineleriyle eski asfaltın kazıma işlemlerini gerçekleştiriyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bu kesimlerde de asfalt serimine geçilerek güzergahın etaplar halinde yenilenmesi planlanıyor. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, vatandaşların ulaşımını aksatmamak ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla trafik akışı yolun güney etabından kontrollü olarak sağlanıyor.

"ULAŞIM KONFORUNU ETAP ETAP ARTIRIYORUZ"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 3. Çevre Yolu'nda planlanan takvim doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"TPAO Kavşağı ile 30 Ağustos Caddesi arasındaki etabın ardından, 30 Ağustos Kavşağı ile Zey Caddesi Kavşağı arasında bulunan bölümü de asfaltlayarak tamamladık. Tamamladığımız her etapla birlikte hem trafik akışını rahatlatıyor hem de hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırıyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarımıza; ASKİM ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız hemşehrilerimize, sürücülerimize ve Adıyaman'ımıza hayırlı olsun. Şehrimizin ihtiyaç duyulan tüm noktalarında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."