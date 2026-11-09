Adıyaman\'da aç kalan tilki her gün bağ evine gelip Çeliker\'in elleriyle besleniyor

Adıyaman'da aç kalan tilki her gün bağ evine gelip Çeliker'in elleriyle besleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kıvırcık köyünde yaşayan Mustafa Hacı Çeliker, artan yemeklerle kedileri beslerken fark ettiği tilkiyi zamanla elleriyle beslemeye başladı. Neredeyse her gün aynı noktaya gelen tilkinin beslenip giderkenki anlarını da cep telefonuyla görüntüledi.
ADIYAMAN'da Mustafa Hacı Çeliker, aç kalan ve her gün bağ evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
Merkeze bağlı Kıvırcık köyünde yaşayan Mustafa Hacı Çeliker, artan yemeklerle bahçedeki kedileri beslerken bir tilkinin de zaman zaman yaklaştığını fark etti. Çeliker, zamanla tilkiyi de beslemeye başladı. Neredeyse her gün aynı noktaya gelen tilki, beslendikten sonra giderken, Mustafa Hacı Çeliker o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?