Adıyaman'da Ahilik Haftası etkinliğinde esnafın dayanışma vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Ahilik Haftası etkinliğinde esnafın dayanışma vurgusu yapıldı

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Adıyaman\'da Ahilik Haftası etkinliğinde esnafın dayanışma vurgusu yapıldı
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Adıyaman Valiliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğinde Ahilik Haftası dolayısıyla kent meydanında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ahiliğin ahlak ve toplumsal dayanışma örneği olduğu vurgulanırken, halk oyunları ve şed kuşanma gösterileri yapıldı.

Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğinde, Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kent meydanında düzenlenen etkinlikte konuşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, ahiliğin önemini anlattı.

Ahiliğin paylaşmanın en güzel örneği olduğunu vurgulayan Duranay, "Ahilik sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda ahlakın, adaletin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Ahi Evran-ı Veli'nin bizlere miras bıraktığı bu büyük medeniyet anlayışı, yüzyıllardır esnaf ve sanatkarlarımızın yolunu aydınlatmaktadır." dedi.

Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş ise ahiliğin ahlak, dayanışma ile kardeşliği bir araya getiren bir kültür olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de, ahilik felsefesinin bu topraklarda esnafların çabalarıyla devam edeceğini, Ahi Evran ilkelerinin sonsuza kadar yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Nazif Çetin, Ahi Evran ve Ahilik Kültürü ile ilgili bir sunum yaptı.

Etkinlik, halk oyunları, şed kuşanma gösterileri ve çeşitli ikramlarla devam etti.

Kaynak: AA
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