Adıyaman\'da aranan 51 şüpheli yakalandı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Adıyaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ile 11 Aralık tarihleri arasında yol ve devriye kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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