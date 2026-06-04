Adıyaman\'da Asfalt Çalışmaları Başladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde belediye ekipleri, yağışlar nedeniyle bozulan yol ve sokaklarda asfalt çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar aylarında oluşan çukur ve yol deformasyonlarının giderilmesi amacıyla ekipler çeşitli noktalarda bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi başta olmak üzere ilçe girişleri ve caddelerde kazı çalışmasının ardından asfalt serimi yapılıyor.

Belediye Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için asfaltlama çalışmalarının program dahilinde sürdürüldüğünü belirtti.