Adıyaman Belediyesi, Atatürk Parkı'nın Temelini Attı… Başkan Tutdere: "2026 Yılı Adıyaman'ımız İçin Açılışlar Yılı Olacak"

09.03.2026 13:53  Güncelleme: 14:59
Adıyaman Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karapınar Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda Atatürk Parkı'nın temelini attı. Belediye Başkanı Tutdere, parkın 2026 yılına kadar tamamlanacağını ve bölgenin çehresini değiştireceğini açıkladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Karapınar Mahallesi'nde 30 dönümlük alan üzerine yapılacak Atatürk Parkı'nın temelini törenle attı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "2026 yılı Adıyaman'ımız için açılışlar yılı olacak. Hedefimiz parkımızı ağustos ayı sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak" dedi.

Seçim döneminde mahallelere yeni parklar kazandırma sözü veren Başkan Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Karapınar Mahallesi'ne kazandırılacak Atatürk Parkı'nın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, Tutdere'nin yanı sıra belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tutdere, Atatürk Parkı'nın hem bölgenin hem de şehrin çehresini değiştirecek önemli bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada hem bu bölgenin hem de Adıyaman'ın çehresini değiştirecek Atatürk Parkı'mızın ilk betonunu döküyoruz. 30 dönüm üzerine kurulacak bu park; sosyal tesisleri, çocuk oyun alanları ve spor alanlarıyla hemşehrilerimizin nefes alabileceği önemli bir yaşam alanı olacak. Seçim döneminde halkımıza söz vermiştik; Adıyaman'ımızı altyapısıyla, üstyapısıyla, parklarıyla ve spor alanlarıyla daha yaşanabilir bir kent haline getireceğimizi söylemiştik. Bugün o sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Yeni temeller atıyoruz, açılışlar yapıyoruz. 2026 yılı Adıyaman'ımız için açılışlar yılı olacak. Hedefimiz parkımızı ağustos ayı sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak."

Atatürk Parkı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yapıldığını dile getiren Tutdere, kent genelinde devam eden park çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Parkımız tamamlandığında Sayın Mansur Yavaş'ı Adıyaman'da ağırlayarak açılışı hep birlikte gerçekleştireceğiz"

"Bugüne kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz aracılığıyla birçok mahallemizde yeni parklar yaptık. Siteler, Mehmet Akif ve Yeşilyurt mahallelerimiz başta olmak üzere şehrin dört bir yanında park çalışmalarımız devam ediyor. Parklar; hemşehrilerimizin, kadınların ve çocukların deprem sonrası yaşanan stres ve travmayı atlatabilecekleri sosyal alanlar olduğu için bizim için çok kıymetli. Bu büyük projeyi Ankara Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçiriyoruz. Sayın Mansur Yavaş'a ve Ankara halkına Adıyaman'a gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Parkımız tamamlandığında Sayın Mansur Yavaş'ı Adıyaman'da ağırlayarak açılışı hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA

