Adıyaman Belediyesi'nden Ağaçlara Bahar Bakımı

30.03.2026 16:54  Güncelleme: 17:23
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelişini kutlamak amacıyla park ve yeşil alanlarda budama çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı, bu çalışmalarla şehir estetiğini artırmayı ve bitkilerin sağlıklı gelişimini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle kent genelindeki park, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde ağaç ve bitkilere yönelik şekil budaması çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da baharın gelmesiyle budama çalışmaları da başladı. Özellikle bodur ağaçlar ve süs bitkilerinde gerçekleştirilen budama çalışmalarıyla hem kent estetiği güçlendiriliyor hem de bitkilerin daha sağlıklı ve verimli gelişmesi sağlanıyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil alanların bakım ve düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Uygulamalarla birlikte Adıyaman genelinde daha düzenli, bakımlı ve estetik bir görünüm hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın daha temiz, düzenli ve estetik bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklarımızda, kavşak ve refüjlerimizde bulunan ağaç ve bitkilerin bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Şekil budamasıyla hem görsel açıdan daha estetik bir görünüm elde ediyor hem de bitkilerimizin sağlıklı gelişimini destekliyoruz. Daha yeşil bir Adıyaman için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

