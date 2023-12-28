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Adıyaman'da bıçaklı kavgada öldürülen kişiye ilişkin şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada öldürülen kişiye ilişkin şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki bir sebze ve meyve toptancı halinde çıkan bıçaklı kavgada Abdullah el Hamud'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İ.M.A tutuklandı. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Adıyaman\'da bıçaklı kavgada öldürülen kişiye ilişkin şüpheli tutuklandı
28.12.2023 - 17:18,
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Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siteler Mahallesi'ndeki Yeni Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi'nde, dün yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Abdullah el Hamud'un (16) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan İ.M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte dün iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Abdullah el Hamud ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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