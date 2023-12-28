Adıyaman\'da bıçaklı kavgada öldürülen kişiye ilişkin şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siteler Mahallesi'ndeki Yeni Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi'nde, dün yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Abdullah el Hamud'un (16) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan İ.M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte dün iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Abdullah el Hamud ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.