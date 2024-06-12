Adıyaman'da Biçerdöver ile Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Biçerdöver ile Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayırımında meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki biçerdöver ile E.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12.06.2024 16:33
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Adıyaman'da biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen biçerdöver, Adıyaman- Kahta kara yolu Samsat yol ayırımında E.E. yönetimindeki 02 ABB 043 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Biçerdöver ile Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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