Adıyaman'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'ın merkez köyleri sınırlarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

17.07.2024 01:47
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(ADIYAMAN) - Adıyaman'ın merkez köyleri sınırlarında otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri sınırları arasındaki otluk alanda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk müdahalede bulanan yöre halkının ihbarıyla  itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesi sonucu yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, 200 dönümlük alanda etkili olan yangını soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: ANKA

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