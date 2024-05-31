Adıyaman'ın Besni ilçesinde çoban kayalıklardan düşerek yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çoban kayalıklardan düşerek yaralandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde çoban kayalıklardan düşerek yaralandı

Besni ilçesinde koyularını otlatan çoban Mehmet Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve bir saatlik çalışmanın ardından çoban bulunduğu yerden alındı. Yaralı, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

31.05.2024 16:51
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde koyuların otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.

Oyratlı köyü yakınlarında koyunlarını otlatmak için sarp araziye çıkan Mehmet Yıldırım, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir saatlik çalışmanın ardından çobanı bulunduğu yerden aldı.

Yaralı ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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