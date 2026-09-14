Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale el konulurken, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katılım sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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