Adıyaman'da Saat Kulesi, Sessiz Yürüyüşe Hazırlandı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında gerçekleştirilecek anma törenleri kapsamında Saat Kulesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Amacımız; hemşehrilerimizin saygı, huzur ve birlik duygusu içinde kayıplarını anabilecekleri bir ortam oluşturmak" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de duran ve o günden bu yana kentin ortak hafızasında derin bir simgeye dönüşen Saat Kulesi, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan sona yıkanarak anma törenlerine hazır hale getirildi. Çalışmalarla birlikte, kulenin çevresinde de detaylı temizlik ve düzenleme yapıldı.

5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de gerçekleştirilecek sessiz yürüyüş, Saat Kulesi'nde sona erecek. Depremin durduğu anı simgeleyen bu mekan, hem anma programının hem de toplumsal hafızanın merkezinde yer alacak.

Hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, Saat Kulesi'nin taşıdığı sembolik değere dikkati çekerek, "6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızı anmak, acımızı ve dayanışmamızı hep birlikte yaşamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Depremin simgesi haline gelen Saat Kulesi'ni, bu anlamlı güne yakışır bir şekilde hazırladık. Amacımız; hemşehrilerimizin saygı, huzur ve birlik duygusu içinde kayıplarını anabilecekleri bir ortam oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.