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Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası görüntüler - Son Dakika
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Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası görüntüler

Adıyaman'da yaşanan deprem sonrasında çekilen görüntüler, cadde ve sokakların tanınmayacak hale geldiğini gösterdi. Binlerce bina yıkıldı ve birçok insan hayatını kaybetti. Deprem sonrası meydanlara dönen yollar, ağır hasarın boyutunu ortaya koydu.

12.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:53
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Cadde ve sokaklar tanınmayacak hale geldi

Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası görüntüler

ADIYAMAN - Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremin üzerinden geçen 10 aylık bir süre sonra hasarın büyüklüğü, cadde ve sokakların meydanlara dönüşmesi araç kameralarına yansıdı. Ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da, deprem öncesi ve deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler şaşırttı.

Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı, 1.Çevre Yolu gibi yollar depremden dolayı adeta meydanlara döndü. Tanınmayacak hale gelen cadde ve sokaklarda deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

Adıyaman\'da deprem öncesi ve sonrası görüntüler
Kaynak: İHA
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