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Adıyaman'da deprem sonrası dev kayalar kamyonlarla taşındı - Son Dakika
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Adıyaman'da deprem sonrası dev kayalar kamyonlarla taşındı

Adıyaman\'da deprem sonrası dev kayalar kamyonlarla taşındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen depremde dağdan kopan ve evleri teğet geçen dev kayalar, parçalanarak kamyonlarla taşındı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinalarıyla kırılan kayalar, hafriyat kamyonlarıyla köyün başka bir noktasına taşındı.

04.02.2024 10:27
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde dağdan koparak yuvarlanan ve evleri teğet geçen dev kayalar, parçalanarak kamyonlarla taşındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam köyünü de etkiledi.

Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinalarıyla bir yandan kırılarak parçalara ayrılırken diğer taraftan da hafriyat kamyonlarıyla köyün başka bir noktasına taşındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da deprem sonrası dev kayalar kamyonlarla taşındı - Son Dakika
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