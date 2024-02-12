Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Adıyaman\'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Yaylakonak Beldesi'nde gerçekleştirilen anma töreninde depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi. Mevlit okunup duaların edildiği tören sona erdi.

12.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:31
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Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi'nde düzenlenen anma töreninde depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlıkları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından mevlit okunup duaların edilmesiyle tören sona erdi.

Kaynak: AA

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