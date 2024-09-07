Adıyaman'da 28 Yeni Okul Açılıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da 28 Yeni Okul Açılıyor

Adıyaman\'da 28 Yeni Okul Açılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yeni eğitim öğretim yılında 262 derslikli 28 okul öğrencilerle buluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adıyaman Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu, depremden etkilenen okulların yeniden inşası hızla devam ediyor.

07.09.2024 13:17
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar sonucu, yeni eğitim öğretim yılında 262 derslikli 28 okul ilk kez öğrencilerle buluşacak.

Depremlerden etkilenen ve birçok yapı stoku hasar alan Adıyaman'da, okul ve derslik açığının giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Adıyaman Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, kent genelinde 16 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 56 ağır hasarlı okul belirlendi.

Yıkımı tamamlanarak enkazı kaldırılan okulların yeniden inşası noktasında çalışmaların sürdüğü kentte, 262 derslikli 28 okul, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, kentin depremlerde ciddi hasar aldığını ve 16 okulun yıkıldığını söyledi.

Bu kapsamda hem devlet eliyle hem hayırsever destekleriyle çalışmaların belli aşamaya getirildiğini anlatan Tosun, "Devletimiz deprem bölgesindeki okulların yeniden inşası için net tavır gösterdi ve hızlı bir şekilde ihale süreçleri yapıldı. Deprem sonrasında ihale edip yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirdiğimiz 28 okulumuzda 262 dersliğimiz bulunmakta. Eylül sonuna kadar ise 29 okulumuz ve 217 dersliğin daha tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Eğitim yatırımlarının sürdüğünü ve hepsi tamamlandığında altyapı olarak eskisinden daha iyi duruma geleceklerini bildiren Tosun, "60 eğitim yatırımımızın daha inşaatı şu anda devam ediyor. Onları da tamamladığımızda iyi seviyeye geleceğiz. İnşallah gelecek sene bu zamanlarda eğitim öğretimde normalleşme sürecini tam anlamıyla yaşayacağız. İnşaatı süren okullarımızın da bitmesiyle derslik sayısı olarak deprem öncesinin yüzde 10 fazlasına ulaşmış olacağız." diye konuştu.

11 binden fazla öğretmen görev başında

Okulların 9 Eylül'de açılacağını anımsatan Tosun, geçen günlerde başlayan uyum eğitimi kapsamında 22 bin 614 öğrencinin okulla tanıştığını söyledi.

Tosun, okulların öğrencilerle daha güzel hale gelmeye başladığını belirterek, "Pazartesi günü itibarıyla 161 bin 362 öğrencimiz, 11 bin öğretmenimizle eğitim öğretime başlayacak. Pazartesi günü kitapları masaların üstlerinde olacak şekilde tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 28 Yeni Okul Açılıyor - Son Dakika

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