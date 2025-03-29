Adıyaman'da Depremzedelere İçme Suyu İstasyonu Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Depremzedelere İçme Suyu İstasyonu Açıldı

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından Vartana Geçici Yaşam Alanı'nda içme suyu sorununu çözdü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, su istasyonunun açılışında depremzedelere verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti.

29.03.2025 16:09  Güncelleme: 17:50
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan ve yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı kentin en büyük prefabrik yerleşimi Vartana Geçici Yaşam Alanı'ndaki içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde söz verdiği gibi yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı kentin en büyük geçici yaşam alanı Vartan'da içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. Tutdere, Ramazan Bayramı arifesinde su istasyonunun açılışını çocuklarla birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 20 Mart 2024'te gerçekleştirdiği seçim ziyareti sırasında Vartana'daki hemşehrilerine verdiği sözü tutarak bölgede bir içme suyu istasyonu kurulmasını sağladı. Bu çalışma, Vartana'da hayata geçirilen ilk içme suyu istasyonu olma özelliğini taşıyor.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Vartana'daki içme suyu istasyonunu yerinde inceleyen Tutdere, depremzedelere verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Adıyaman'ı çocukların ve kadınların güldüğü bir kent haline getirme sözümüzü adım adım gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız artık temiz ve sağlıklı şebeke suyuna kavuştu. İçme suyu, her vatandaşın en temel hakkıdır. Bu ihtiyaca hızlı ve kalıcı şekilde cevap verebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Yaz aylarında yaşanabilecek olası su sıkıntılarına karşı da vatandaşlara çağrıda bulunan Tutdere, "Mevsimsel etkiler, kuraklık ve debi düşüşleri nedeniyle su kaynaklarımız sınırlı. Bu nedenle içme suyunu tasarruflu kullanmalı, israf etmemeliyiz. Vartana'daki hemşehrilerimizin bu hizmete sahip çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Tutdere, ayrıca çocuklara bayram hediyeleri de takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Depremzedelere İçme Suyu İstasyonu Açıldı - Son Dakika

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