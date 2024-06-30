Adıyaman'da Depremzedelerin Yaptırdığı Konutlar Yükseliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Depremzedelerin Yaptırdığı Konutlar Yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların inşaatlarına başlandı. Kentte 23 bin 450 başvuru yapılan projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, şu ana kadar 2 bin 750 bağımsız bölümün ruhsatı verildi ve inşaatlar devam ediyor. Proje sayesinde Adıyaman ekonomisine canlılık getirilirken, vatandaşların geleceğe olan umudu da artıyor.

30.06.2024 11:27
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan depremzedelerin yaptırdığı konutlar yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin etkilediği 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirdiği projeye, kentte 23 bin 450 başvuru yapıldı.

Yapı ruhsatı verilen 2 bin 750 bağımsız bölümün inşaatlarına başlandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi desteği verdiği projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Şu ana kadar 2 bin 750 bağımsız bölümün ruhsatını verdiklerini, inşaatların devam ettiğini dile getiren Varol, şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı şehir merkezimizde bir kısmı da kırsal köylerimizde. Şu an yaklaşık 2 bin 500 bağımsız bölüm için ruhsatlandırma son aşamada. Yani önümüzdeki birkaç gün içerisinde onların da ruhsatlama işlemi bitip inşaatları başlayacak. Vatandaşlarımız eski evlerinin yerinde yine istedikleri şekilde bu konutları inşa edebiliyor, ödenen paranın üzerinde maliyeti olursa daha büyük yapmak isterlerse kendileri yine ücretini tamamlayarak bu isteklerini yerine getirebiliyorlar."

"1 milyar liraya yakın ödeme yapıldı"

Proje kapsamında ödemelerde aksama olmadığını vurgulayan Vali Varol, "Bugüne kadar vatandaşlarımıza ödemeleri hiç aksattırmadan hak edişlerini ödemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza 1 milyar liraya yakın ödeme yapıldı. Bu da çok ciddi bir rakam, önemli bir rakam." dedi.

Yerinde Dönüşüm Projesi'nin kente ekonomik canlılık getirdiğini ifade eden Varol, "Bu programının önemli özelliklerinden bir tanesi küçük inşaatlar yapıldığı için katma değerin tamamına yakını ilimizde kalıyor. Yani malzemesi bu ilden alınıyor. İşçiler bu ilden çalışıyor. Dolayısıyla hem ekonomik olarak kente katkısı büyük hem de her tarafta inşaatlarımız yükseldikçe vatandaşımızın geleceğe bakışındaki umut artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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