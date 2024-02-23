Adıyaman'da Dolu ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Adıyaman'da Dolu ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman\'da Dolu ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Adıyaman'da öğleden sonra başlayan dolu, bir süre sonra sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların üzeri beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için bezle kapattı.

23.02.2024 13:37
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Adıyaman'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan dolu, bir süre sonra sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini bezle kapattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Dolu ve Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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