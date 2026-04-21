Adıyaman Belediyesi Patibulans'ın Müdahalesiyle İki Yavru Kedi Hayata Tutundu

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da duyarlı vatandaşların dikkati, yavru kedilerin hayata tutunmasını sağladı. Adıyaman Belediyesi Patibulans'ın müdahale ettiği iki kedi, koruma altına alındı.

Altınşehir Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında kutu içerisinde bırakılmış yavru kedileri fark eden vatandaşlar, durumu zaman kaybetmeden Adıyaman Belediyesi 153 ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine Adıyaman Belediyesi Patibulans ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yeni doğdukları belirlenen yavru kediler, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk kontrolde, kutu içerisindeki dört yavru kediden ikisinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatta kalan iki yavru kedi ise zaman kaybetmeden tedavi ve bakım altına alındı.

Yavru kediler koruma altına alındı

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bakıma muhtaç durumdaki yavru kedilerin koruma altına alındığını ve gerekli tüm müdahalelerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

153 ihbar hattına bildirim hayat kurtarıyor

Adıyaman Belediyesi yetkilileri yaralı, hasta, yeni doğmuş ya da bakıma muhtaç sokak hayvanlarıyla karşılaşılması halinde vatandaşların hayvana doğrudan müdahale etmek yerine zaman kaybetmeden 153 ihbar hattına bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı. Yapılacak hızlı bildirimler sayesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Patibulans ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği, ilk müdahale, tedavi ve bakım süreçlerinin uzman ekipler tarafından güvenli şekilde yürütüldüğü belirtildi.