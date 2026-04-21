Adıyaman Belediyesi Patibulans'ın Müdahalesiyle İki Yavru Kedi Hayata Tutundu

21.04.2026 13:20  Güncelleme: 14:29
Adıyaman'da duyarlı vatandaşlar, çöp konteynerinde bulunan yavru kedileri Adıyaman Belediyesi'ne bildirdi. İki kedi koruma altına alındı, ancak ikisi yaşamını yitirdi. Belediye, hayvanların korunması adına vatandaşları 153 ihbar hattını kullanmaya teşvik ediyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da duyarlı vatandaşların dikkati, yavru kedilerin hayata tutunmasını sağladı. Adıyaman Belediyesi Patibulans'ın müdahale ettiği iki kedi, koruma altına alındı.

Altınşehir Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında kutu içerisinde bırakılmış yavru kedileri fark eden vatandaşlar, durumu zaman kaybetmeden Adıyaman Belediyesi 153 ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine Adıyaman Belediyesi Patibulans ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yeni doğdukları belirlenen yavru kediler, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk kontrolde, kutu içerisindeki dört yavru kediden ikisinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatta kalan iki yavru kedi ise zaman kaybetmeden tedavi ve bakım altına alındı.

Yavru kediler koruma altına alındı

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bakıma muhtaç durumdaki yavru kedilerin koruma altına alındığını ve gerekli tüm müdahalelerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

153 ihbar hattına bildirim hayat kurtarıyor

Adıyaman Belediyesi yetkilileri yaralı, hasta, yeni doğmuş ya da bakıma muhtaç sokak hayvanlarıyla karşılaşılması halinde vatandaşların hayvana doğrudan müdahale etmek yerine zaman kaybetmeden 153 ihbar hattına bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı. Yapılacak hızlı bildirimler sayesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Patibulans ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği, ilk müdahale, tedavi ve bakım süreçlerinin uzman ekipler tarafından güvenli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız Murat Boz’dan Gülistan Doku için duygusal mesaj: Unutmadık, unutmayacağız
İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi İspanya’dan “AB-İsrail Ortaklık Anlaşması feshedilsin” önerisi

14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
