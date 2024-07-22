Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da şafak vakti gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 10 evden hırsızlık yapılması ve bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

22.07.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 10 evden hırsızlık yapılması ve bir motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19 Temmuz'da 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
15:07 Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 19:30:00. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement