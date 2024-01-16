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Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 3 hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 3 hırsız tutuklandı

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana gelen klima hırsızlığı olayıyla ilgili olarak yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyon sonucunda M.K, S.B. ve Y.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, çalınan klima sahibine teslim edildi.

Adıyaman\'da düzenlenen operasyonda 3 hırsız tutuklandı
16.01.2024 - 13:07,
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte klima çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.K, S.B. ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, bulunan klima sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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