Adıyaman'da Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Akçatepe köyünde Erdem K. ile eşi Zeliha K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşine ateş açan Erdem K, aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 4 çocukları olan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.