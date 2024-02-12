Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman\'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

12.02.2024 13:17
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Adıyaman'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.İ'nin saklandığı adresi belirledi.

Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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