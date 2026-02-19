Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Bu Şehrin Hikayesini Acıda ve Sevinçte Birleşerek Birlikte Yazacağız" - Son Dakika
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Bu Şehrin Hikayesini Acıda ve Sevinçte Birleşerek Birlikte Yazacağız"

19.02.2026 12:04  Güncelleme: 13:25
Adıyaman'da düzenlenen geleneksel hızır lokması programında il protokolü ve vatandaşlar bir araya gelerek kardeşlik ve dayanışma mesajları verdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından Yeni Mahalle Rıza Tanrıverdi Cemevi'nde düzenlenen hızır lokması programı, kentin tüm renklerini aynı sofrada buluşturdu. Duaların edildiği ve oruçların açıldığı programa Tutdere'nin yanı sıra Vali Yardımcıları Mehmet Tığlı ve Uğur Kapar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Tutdere, Adıyaman'ın kardeşlik kültürüne vurgu yaptı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başlayan Tutdere, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Türkiye'deki 81 il içerisinde bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir birlik şehri"

"Adıyaman'ımız Alevi'siyle, Sünni'siyle, gayrimüslimiyle Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisi. Kardeşliği, yan yana duruşun, birlikte acıda sevinçte paylaşmanın şehridir. Onun içindir ki Adıyaman Türkiye'deki 81 il içerisinde bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir birlik şehridir. Bugünkü bu lokmamızın da şehrimizin kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Hepinizin tuttuğu oruçların hak katında kabulünü diliyorum. Bugün bu sofradan pay edeceğiz lokmaların yine Allah katında kabulünü diliyorum. Adıyaman'da zor günler yaşadık, hep beraber çok acılı günler yaşadık ama hem yan yana durduk. Omuz omuza durduk ve bu günlere geldik. Bundan sonra da yine şehir olarak birlik ve beraberlik içerisinde yan yana durarak bu şehrin geleceğini, bu şehrin hikayesini birlikte sürdüreceğiz."

Tutdere'de şebeke suyu uyarısı

Tutdere, kentin dört bir yanında devam eden altyapı seferberliği nedeniyle yaşanan yol sorunlarının farkında olduklarını ancak bu durumun geçici olduğunu belirtti. Hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte asfalt ve yol standartlarının hızla yükseltileceğini duyuran Tutdere, özellikle içme suyu konusunda vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Bulam ve Havşeri bölgelerindeki aşırı yağışlar nedeniyle su kaynaklarında doğal bir bulanıklık yaşandığını ifade eden Tutdere, ASKİM ve Halk Sağlığı ekiplerinin süreci titizlikle takip ettiğini, analizler normale dönene kadar şebeke suyunun içme suyu olarak değil, sadece kullanım suyu olarak değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Vali Yardımcısı Uğur Kapar ise hızır lokmasının manevi ikliminden etkilendiğini belirterek, "Bu lokma sadece bir yemek değil, bir gönül rızasıdır. Gönüllerin bir sofrası niteliğinde olan bu buluşmada sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Allah lokmalarınızı kabul etsin" diye konuştu.

Program, duaların ardından pay edilen lokmalar ve sohbetlerle devam etti.

Kaynak: ANKA

