Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Sümerevler'de Yapımı Devam Eden Gündüz Bakım Evi İnşaatını İnceledi
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Sümerevler'de Yapımı Devam Eden Gündüz Bakım Evi İnşaatını İnceledi

14.03.2026 14:57  Güncelleme: 16:16
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sümerevler Mahallesi'nde yapımı süren gündüz bakım evi inşaatını yerinde inceledi ve ustalarla birlikte çalışmalara destek verdi. Başkan Tutdere, deprem sonrası çocukların güvenli alanlara ihtiyacına dikkat çekerek, adım adım tüm sorunları çözeceklerini belirtti.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sümerevler Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakım evi inşaatını inceledi. İnceleme sırasında çalışanlarla sohbet eden Tutdere, ustalarla birlikte tuğla örerek, çalışmalara destek verdi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan gündüz bakım evlerine bir yenisi ekleniyor. 9 Aralık 2025 tarihinde temeli atılan Sümerevler Mahallesi Gündüz Bakım Evi'nde çalışmalar devam ediyor. Başkan Tutdere, inşaat alanında yaptığı incelemeler sırasında ustalarla birlikte tuğla ördü.

Tutdere, Adıyaman'ın her noktasında eş zamanlı çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak bir taraftan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da şehrimizin ve çocuklarımızın geleceği için yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şu an Sümerevler'deki kreşimizin inşaatı hızla yükseliyor. Emekçi kardeşlerimizle birlikte buradaki çalışmaları yerinde inceledik, biz de harcına katkıda bulunduk. Daha önce Yeni Mahalle'de kreşimizi tamamlamıştık, çocuklarımız orada eğitim alıyor. Birkaç gün içinde Yeşilyurt kreşimizi de hizmete açacağız. Hemen ardından Sümerevler'deki bu merkezimiz çocuklarımızın ve annelerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.

Deprem sonrası süreçte çocukların güvenli alanlara olan ihtiyacına da dikkat çeken Tutdere, "Depremden en çok etkilenen annelerimizin ve çocuklarımızın rahat etmesi için çalışıyoruz. Şehrimizin tüm sorunlarını adım adım çözeceğiz. Adıyaman 6 Şubat'ın izlerini silecek ve geleceğe güvenle yürüyecek. Bu eserin yapımında emeği geçen hayırseverlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gündüz bakım evimiz mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
