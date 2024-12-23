Adıyaman\'da Güzelevler Mahallesi\'ne İçme Suyu Bağlantısı Sağlandı

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Güzelevler Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu çözdü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Mahalle sakinlerimizin talebini alır almaz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze gerekli talimatları verdik. Ekiplerimiz, bölgeye en yakın noktadan bir buçuk kilometrelik yeni bir hat çekerek evlere su bağlantısı sağladı. Şebeke testlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız aboneliklerini alarak içme suyunu kesintisiz kullanabilecek" dedi.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla mücavir alan içerisinde bulunmasına rağmen içme suyu şebekesi olmayan Güzelevler Mahallesi'neki evlere içme suyu sağladı. Mahalle sakinlerinin Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye içme suyuna ilişkin ilettikleri talep sonrası ekipler, çalışmalara başladı. Projenin hazırlanması, tadilat süreci ve şebeke bağlantısı hızla tamamlanarak içme suyu mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunu şu sözlerle dile getirdi:

"Mahallemizin bir bölümünde içme suyu varken bizim oturduğumuz yeni konutlarda su yoktu. Yaklaşık 20-25 hanede yaşayan yaşlılar ve çocuklar için bu durum ciddi bir sorun oluşturuyordu. Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye durumu ilettiğimizde hemen yardımcı olacağını söyledi. Kısa süre içinde çalışmalar başladı ve çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Artık evlerimizde içme suyu var. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."

Mahallede içme suyuna erişim sağlanması hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, suyun temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "İçme suyu talepleri vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Mahalle sakinlerimizin talebini alır almaz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'müze gerekli talimatları verdik. Ekiplerimiz, bölgeye en yakın noktadan bir buçuk kilometrelik yeni bir hat çekerek evlere su bağlantısı sağladı. Şu an deneme amaçlı su arzı başladı. Şebeke testlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız aboneliklerini alarak içme suyunu kesintisiz kullanabilecek" diye konuştu.