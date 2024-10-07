Adıyaman\'da Hırsızlık Operasyonu

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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında İ.Ç'ye ait 35 arı kovanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürürken, çalınan kovanlar sahibine teslim edildi.