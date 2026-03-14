Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, İmamağa Mahallesi'ndeki bir depodan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Ekiplerin incelemeleri sonucunda eşkali belirlenen 4 şüpheli adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.
