Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, İmamağa Mahallesi'ndeki bir depodan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda eşkali belirlenen 4 şüpheli adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.