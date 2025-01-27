Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazözü köyü Kürk mezrasında bir elektrik firmasına ait trafo ile 30 metre kablonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler adreslerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler karakola götürüldü.