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Adıyaman'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman\'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
24.12.2023 - 22:29,
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Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki K6 konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda eşkalini belirledikleri şüpheliler E.S, M.F. ile A.V'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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