Adıyaman'da Hızır Lokması Etkinliği: Birlik ve Beraberlik Mesajları - Son Dakika
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Adıyaman'da Hızır Lokması Etkinliği: Birlik ve Beraberlik Mesajları

Adıyaman'da Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Adıyaman'da, afet sonrası yeniden inşa vurgusu yapıldı.

21.02.2025 14:02
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(ADIYAMAN) - Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen Hızır Lokması etkinliğinde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yeni Mahalle'de bulunan Rıza Tanrıverdi Cemevi'nde gerçekleştirilen Hızır Lokması etkinliğine, Başkan Tutdere'nin yanı sıra kamu kurum yetkilileri, Alevi dedeleri, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Hızır Lokması etkinliğinde konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybedenleri anarak, "Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada dayanışma ve kardeşlik ruhuyla bir araya geldik. Adıyaman, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Bu sofrada da kentin tüm renkleri yan yana. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, dayanışma içinde şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

"Birlik ve dayanışma içinde Adıyaman'ı yeniden inşa edeceğiz"

Deprem sonrası başlatılan çalışmalara da değinen Tutdere, belediye ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmaları için yoğun mesai harcadığını belirtti. Tutdere, "Belediye olarak, altyapı çalışmalarından dolayı zaman zaman yaşanan mağduriyetlerin farkındayız. Ancak daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlamak için tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Birlik ve dayanışma içinde Adıyaman'ı yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Tutdere, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Hızır oruçlarının kabul olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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