Adıyaman\'da Horoz Dövüşü Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncel

ADIYAMAN'da horoz dövüşü yapanlara yönelik yapılan baskında 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Örenli Mahallesi'nde bahis karşılığında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 13 horoz ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürülürken, el konulan 13 horoz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.