Adıyaman'da iddiaya göre tabanca O.U.'yu başından vurdu, O.U. ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da dün akşam bir iş yerinde, iddiaya göre oynanan tabancanın ateş alması sonucu O.U. (17) başından vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.U.'nun tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulduğu iddia edilen O.U. (17), ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulduğu öne sürülen O.U., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. O.U., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan O.U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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