Adıyaman\'da İşçiye Beton Blok Düştü, Ağır Yaralandı

Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sırasında beton blok A.K'nın bacağının üzerine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak, sağlık alanında kaydedilen ilerlemeler ve yapılan yatırımlarla modern hastanelerin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. Aktaş, hekimlerin kutsal vazifelerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin olağan genel kurulunda Hamdi Fidan, başkan olarak seçildi. Daha önce 4 dönem başkanlık yapan Fidan, 5'inci kez görevi devralacak. Yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı yapıldı.
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenleneceği açıklandı. Fener alayı, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve Çanakkale halkı davet edildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Zülküf B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadriye B. ve Asude Helen B'nin cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine ailenin yakınları, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve vatandaşlar katıldı. Zanlı Zülküf B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yalova'da yapılan denetimlerde 4 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleriyle ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 19 şahsa toplamda 122 bin 75 lira para cezası kesildi.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronları kullanarak arızaların önlenmesi ve tespitinde destek sağlıyor. Şirket, olumsuz hava koşullarında ve zorlu arazi şartlarında arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için 1 İHA ve 6 dron kullanıyor. Ayrıca, İHA ve dronlar ile rutin hat taramaları yaparak ileride oluşabilecek arızaları önceden tespit ediyor.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması için ekonomik destek yapacak olan adayı destekleyeceğini belirtti.
Yalova'da yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 4 işletme geçici süreyle kapatıldı. Kumar oynayan 19 kişiye toplamda 122 bin 75 lira idari para cezası verildi.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 5 yıllık başkanlık sürecini değerlendirerek kendisinden sonra gelecek yönetime başarılar diledi. Ayhan, Sinop'a ve Sinoplulara hizmet etmenin keyifli olduğu kadar zor yönlerinin de bulunduğunu belirtti.
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