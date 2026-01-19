Adıyaman Belediyesi'nden Esnafa ve Üretici Kadınlara Çifte Destek: Adımek'te Fırıncı Önlükleri Dikiliyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri (ADIMEK), bir yandan kadın istihdamına ve eğitimine katkı sunarken diğer yandan da kent esnafının ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan proje kapsamında kursiyer kadınlar, fırıncı esnafı için hijyenik önlükler dikiyor.

Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Siteler, Fatih ve Bahçecik TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezleri'nde belediye tarafından temin edilen kumaşlar, usta öğreticiler ve kursiyerlerin ellerinde fırıncı önlüğüne dönüşüyor. Proje kapsamında ilk etapta toplam 370 adet önlüğün dikilerek esnafa ulaştırılması hedefleniyor.

Bahçecik TOKİ ADIMEK bünyesinde kadın giyim hocası olan Hanım Çelenk, kursun sosyal ve ekonomik boyutuna dikkati çekerek, "Belediyemizin temin ettiği kumaşlarla bugün fırıncılarımız için üretim yapıyoruz. Merkezimizde 13 kadın kursiyerimiz var. Burada hem meslek öğreniyorlar hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Yardımlaşarak hem öğreniyoruz hem de esnafımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Adile Apaydın, "Bu kurs bizler için hem maddi hem manevi yönden çok faydalı oluyor. Stres atıyor, ailemize katkı sunuyoruz. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye biz kadınlara sağladığı bu imkanlar için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sevim Çetin ise "Girişimci kadınlar için çok güzel bir fırsat. Başkanımıza desteğinden dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere de şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, kaynaklarımızı halkımızın faydasına ve üretime dönüştürmeye devam ediyoruz. ADIMEK kurslarımızda eğitim alan kadınlarımızın el emeğini, fırıncı esnafımızın ihtiyacıyla buluşturduk. Belediyemiz tarafından temin edilen kumaşlar, merkezlerimizde usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından titizlikle işleniyor. Bu projeyle bir yandan kadınlar mesleki becerilerini kazanca dönüştürerek aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlıyor, diğer yandan da şehrimizin emektar fırıncı esnafına hijyenik ve standartlara uygun çalışma önlükleri hazırlıyoruz. Adıyaman'da dayanışma ruhunu büyütecek, üreten kadınların ve esnafımızın yanında olmaya her alanda devam edeceğiz."