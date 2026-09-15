Adıyaman\'da kaldırım işgali denetimi arttı, esnaf araçları kaldırdı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat kullanılmasını sağlamak amacıyla işgallere yönelik denetimlerini kent genelinde artırdı.

Kent merkezinde yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklara ağırlık veren ekipler, kaldırımları ve geçiş güzergahlarını daraltan ya da kullanılamaz hale getiren unsurlara yönelik kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında kaldırımlarda ve yaya geçiş güzergahlarında bulunan motosiklet, bisiklet ve elektrikli araçların yanı sıra duba, reklam panosu ve benzeri işgal unsurları kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, öncelikle esnafı bilgilendirerek kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyarıları dikkate alan esnafın büyük bölümü, işgale neden olan araç ve malzemeleri herhangi bir yaptırıma gerek kalmadan kaldırarak yaya alanlarını yeniden vatandaşların kullanımına açıyor. Denetimler sırasında esnaf ile zabıta ekipleri arasında sağlanan iş birliği, çalışmaların kısa sürede sonuç vermesine katkı sağlıyor.

"ORTAK YAŞAM ALANLARIMIZI BİRLİKTE KORUYACAĞIZ"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kaldırımların başta çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler olmak üzere tüm yayaların güvenli kullanımına açık tutulmasının önemine dikkati çekti. Kent düzeninin yalnızca denetim ve yaptırımlarla değil, ortak sorumluluk bilinciyle sağlanabileceğini belirten Başkan Tutdere, "Amacımız ceza yazmak değil; kaldırımlarımızı yayalarımız için güvenli ve erişilebilir hale getirmek. Zabıta ekiplerimizin uyarılarına duyarlılıkla yaklaşarak işgalleri kendi iradesiyle kaldıran esnafımıza teşekkür ediyorum. Kaldırımlar hepimizin ortak kullanım alanı. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli hemşehrilerimizin ve tüm yayalarımızın bu alanları hiçbir engelle karşılaşmadan kullanabilmesini istiyoruz. Esnafımızla ve hemşehrilerimizle birlikte daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DENETİMLER DÜZENLİ OLARAK SÜRECEK

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrollerini kent genelinde düzenli olarak sürdürecek. Çalışmalarda önceliğin bilgilendirme ve iş birliğine verilmesi, kamuya ait alanların yayaların kullanımına açık tutulması ve kent yaşamında kalıcı bir düzen oluşturulması hedefleniyor.