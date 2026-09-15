Adıyaman'da kaldırım işgali denetimi arttı, esnaf araçları kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da kaldırım işgali denetimi arttı, esnaf araçları kaldırdı

Adıyaman\'da kaldırım işgali denetimi arttı, esnaf araçları kaldırdı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayalar tarafından güvenli kullanılması için işgallere yönelik denetimlerini kent genelinde artırdı. Ekipler öncelikle esnafı bilgilendirirken, uyarıları dikkate alan esnafın büyük bölümü işgal unsurlarını yaptırıma gerek kalmadan kaldırdı.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayalar tarafından güvenli ve rahat kullanılmasını sağlamak amacıyla işgallere yönelik denetimlerini kent genelinde artırdı.

Kent merkezinde yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklara ağırlık veren ekipler, kaldırımları ve geçiş güzergahlarını daraltan ya da kullanılamaz hale getiren unsurlara yönelik kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında kaldırımlarda ve yaya geçiş güzergahlarında bulunan motosiklet, bisiklet ve elektrikli araçların yanı sıra duba, reklam panosu ve benzeri işgal unsurları kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, öncelikle esnafı bilgilendirerek kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyarıları dikkate alan esnafın büyük bölümü, işgale neden olan araç ve malzemeleri herhangi bir yaptırıma gerek kalmadan kaldırarak yaya alanlarını yeniden vatandaşların kullanımına açıyor. Denetimler sırasında esnaf ile zabıta ekipleri arasında sağlanan iş birliği, çalışmaların kısa sürede sonuç vermesine katkı sağlıyor.

"ORTAK YAŞAM ALANLARIMIZI BİRLİKTE KORUYACAĞIZ"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kaldırımların başta çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler olmak üzere tüm yayaların güvenli kullanımına açık tutulmasının önemine dikkati çekti. Kent düzeninin yalnızca denetim ve yaptırımlarla değil, ortak sorumluluk bilinciyle sağlanabileceğini belirten Başkan Tutdere, "Amacımız ceza yazmak değil; kaldırımlarımızı yayalarımız için güvenli ve erişilebilir hale getirmek. Zabıta ekiplerimizin uyarılarına duyarlılıkla yaklaşarak işgalleri kendi iradesiyle kaldıran esnafımıza teşekkür ediyorum. Kaldırımlar hepimizin ortak kullanım alanı. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli hemşehrilerimizin ve tüm yayalarımızın bu alanları hiçbir engelle karşılaşmadan kullanabilmesini istiyoruz. Esnafımızla ve hemşehrilerimizle birlikte daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DENETİMLER DÜZENLİ OLARAK SÜRECEK

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrollerini kent genelinde düzenli olarak sürdürecek. Çalışmalarda önceliğin bilgilendirme ve iş birliğine verilmesi, kamuya ait alanların yayaların kullanımına açık tutulması ve kent yaşamında kalıcı bir düzen oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kaldırım işgali denetimi arttı, esnaf araçları kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı 5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında İşte aydınlatılan dosya sayısı Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Araç sahipleri dikkat Bagajınızda bunlar yoksa cezası var Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır’da ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 14:59:04. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da kaldırım işgali denetimi arttı, esnaf araçları kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement