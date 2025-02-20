Adıyaman\'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezi, Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda 12, Çelikhan'da 13, Kahta'da 4, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.