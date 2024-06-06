Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor

Kavurucu ve bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da vatandaşlar çeşitli yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı vatandaşlar hortumla kendini ıslatmayı tercih ediyor. Vücut ısısını düşürmek için ise karlambaç, soğuk urmu dut, gül suyu ve limonata gibi içecekler tercih ediliyor.

06.06.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da sıcaklar etkili oluyor

ADIYAMAN - Kavurucu ve bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık uyarısı yaptığı kentlerden birisi olan Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Araçlarda ve açık alanlarda hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü. Vatandaşlar serinlemek için gölgelik yerleri tercih ederken, bazı vatandaşlar ise çareyi hortumla kendini ıslatmakta buluyor.

Kavurucu sıcaklar karşısında vücut ısısını düşürmek için karlambaç, soğuk urmu dut, gül suyu ve limonatayı tercih edenlerde var.

Vatandaşlar, kavurucu sıcakların başladığını, serinlemek için gölgeleri tercih ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
14:22 Yangın tehdidi nedeniyle İstanbul’da ormanlara girişler yasaklandı Yangın tehdidi nedeniyle İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement