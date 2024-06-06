Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklar: Vatandaşlar Serinlemek İçin Yöntem Arıyor

Güncel

Adıyaman'da sıcaklar etkili oluyor

ADIYAMAN - Kavurucu ve bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık uyarısı yaptığı kentlerden birisi olan Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Araçlarda ve açık alanlarda hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü. Vatandaşlar serinlemek için gölgelik yerleri tercih ederken, bazı vatandaşlar ise çareyi hortumla kendini ıslatmakta buluyor.

Kavurucu sıcaklar karşısında vücut ısısını düşürmek için karlambaç, soğuk urmu dut, gül suyu ve limonatayı tercih edenlerde var.

Vatandaşlar, kavurucu sıcakların başladığını, serinlemek için gölgeleri tercih ettiklerini ifade etti.