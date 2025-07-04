Adıyaman'da Kaza: 4 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 02 DF 836 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle Cemil K. idaresindeki 02 AFJ 233 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Arzu K. ve Zeynep K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)