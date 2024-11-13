Adıyaman'da 'Kozada Cenneti Yaşamak' Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Kozada Cenneti Yaşamak' Sergisi Yoğun İlgi Gördü

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Adıyaman Kommagene Kültür Merkezinde düzenlenen 'Kozada Cenneti Yaşamak' sergisi, çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Sergide 17 sanatçının eserleri sergilendi ve sanatçılardan Birgül Tüfek, serginin amacını içsel yolculuk olarak tanımladı.

13.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:22
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Adıyaman'da, 'Kozada cenneti yaşamak' sergisi büyük ilgi gördü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 'Kozada cenneti yaşamak' isimli sergi büyük ilgi gördü.

Adıyaman Kommagene Kültür Merkezinde düzenlenen sergiye Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ve çok sayıda kişi katıldı. Katılımın yoğun olduğu sergide 17 sanatçının bir birinden güzel 30 eseri sergilendi. Sergiye katılan davetliler eserleri tek tek inceledi.

Burada konuşan sanatçılardan Birgül Tüfek, " Kozada cenneti yaşamak sergisinde kişinin kendi içsel yolculuğunu anlatmaya çalıştık. Bu yolculuktan sonra kozadan çıkışının da mükemmeliyetçiliğinden bahsetmek istedik. Kişinin duygularından bahseden bir çalışma ve bu yolculuk sonucunda yine en sonunda geldiği yer kendi kozasının olduğunu belirtmek istedim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Kozada Cenneti Yaşamak' Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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