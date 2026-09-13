Adıyaman'da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye sağlıklı şekilde kurtardı
Adıyaman'da Çamkent Sitesi'nde kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ekip, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi sağlıklı şekilde çıkardı.
ADIYAMAN'da, kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, Kayalık Mahallesi 3'üncü Çevre Yolu'ndaki Çamkent Sitesi'nde meydana geldi. Kuyudan ses geldiğini duyan site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekip, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedi, titiz bir çalışma sonucunda kuyudan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye sağlıklı şekilde kurtardı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?