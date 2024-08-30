Adıyaman'da Minibüs ile TIR Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Minibüs ile TIR Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman\'da Minibüs ile TIR Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 17:29
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Kaya idaresindeki 63 ABH 785 plakalı TIR, Celal Yücetaş idaresindeki 02 ADU 120 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Celal Yücetas ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Minibüs ile TIR Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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