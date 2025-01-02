Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
K.E. idaresindeki 38 ABU 029 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi'nde A.A. idaresindeki 02 AFA 285 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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