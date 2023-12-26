Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.K. (36) idaresindeki 44 EV 192 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde, K.Ö (32) yönetimindeki 25 AY 080 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.K ve araçta bulunan bir kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.