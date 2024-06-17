Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.A. yönetimindeki 81 EV 855 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler köyü civarında M.C. idaresindeki 02 DC 837 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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