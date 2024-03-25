Adıyaman\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: Bir Kişi Ağır Yaralandı

İşitme Engelli Kütüphane Görevlisi Okuyuculara Yardımcı Oluyor

Tekirdağ'da yaşayan işitme engelli Ahmet Karaca, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinde okuyucuların istedikleri kitaplara kısa sürede ulaşmalarına yardımcı oluyor. Karaca, yazılı iletişim kurarak okuyucuların taleplerini hızlı bir şekilde karşılayarak kaynaklara erişim imkanı sunuyor. İşitme engeline rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Karaca, gelen herkese yardımcı olmaya çalıştığını ve insanlardan hep olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.